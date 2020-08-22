CHP'li belediye başkanı: Son 1.5 yılda 15 bini üniversiteli 40 bin kişi iş başvurusu yaptı

Antalya Muratpaşa’nın Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İşsizlik had safhada. Son 1.5 yılda 15 bini üniversiteli 40 bin kişi bize iş başvurusu yaptı. Mühendisi, mimarı, doktoralısı var” tespiti yaptı.

İşsizlik rakamlarına dikkati çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, "Ülkemizde ve Antalya'da işsizlik had safhada. Son seçimlerin ardından insanlar umutlarını belediyelere bağladı. Belediyelerin de bu soruna çare bulma imkanları çok sınırlı. İkinci dönem seçildikten sonra 15 bini üniversite mezunu 40 bin kişi bize iş başvurusu yaptı. Mühendisi, mimarı, doktoralısı da var" dedi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde işten çıkarma yasağına rağmen İŞKUR'a işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı yılın ilk altı ayında 970 bin 117 kişiye ulaştığı açıklanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı işsizlik rakamlarına göre de Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bine indiği duyurulmuştu. İşizlik yüzde 12,9 olarak kaydedilmişti. DİSK-AR'ın yayımladığı "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu"na göre de işsizlik ve iş kaybının toplamının 17,2 milyon olduğu bilgisi yer almıştı. Söz konusu raporda TÜİK verileri için “TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19’un yarattığı depremi yansıtmaktan oldukça uzaktır" denilmişti.