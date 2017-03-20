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BBC Türkçe

ÇGD'nin dayanışma ödülü verdiği Ahmet Şık: Artık haber ödülü almak istiyorum

ÇGD ödülleri, sahiplerini buldu

20 Mart 2017 05:09

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2016 Yılı Başarı Ödülleri, Ankara'da, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende, ÇGD dayanışma ödülü cezaevlerindeki tüm gazeteciler adına Ahmet Şık'ın oldu. Ahmet Şık'ın Silivri Cezaevi'nden eşi Yonca Şık aracılığıyla yolladığı mesajda, "Hakikatin peşinde olmakta ısrar eden tüm gazetecilere selamlarımı yolluyorum ve artık haber ödülü almak istiyorum, dayanışma ödülü değil" ifadeleri yer aldı.

Ödül alan gazeteciler yaptıkları konuşmalarda, cezaevlerinde tutuklu bulunan meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Tören ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay'ın konuşmasıyla başladı. Abakan, "Cezaevindeki tüm tutuklu gazetecilerin özgürlüklerini talep ediyoruz. Gazetecilere açılan tüm davalar geri çekilmelidir, demokrasinin ve basın özgürlüğünün gereği budur" dedi.

BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer'e ödül

Daha sonra HDP'nin tutuklu bulunan eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mektupları okundu.

ÇGD'nin haber ödülleri "Karaman'da 45 erkek öğrenciye tecavüz" başlıklı haberiyle BirGün gazetesinden Serbay Mansuroğlu ve "Mülteci kampından 30 çocuğa tecavüz edildi" haberiyle BirGün gazetesinden Erk Acarer'e verildi. Rafet Genç Haber Ödülü'nün sahibi ise Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan oldu.

ÇGD 2016 yılı başarı ödüllerinin diğer sahipleri ise şöyle:

Pelin Ünker, Cumhuriyet Gazetesi, "Panama Yazışmaları, Belgeleri"
Eylem Nazlıer, Evrensel Gazetesi, "Çocuklara Maket Kâbe Etrafında Tavaf"
Sibel Bahçetepe, Cumhuriyet Gazetesi, "Yabancı Doktorlar Varoşa"
Burhan Özbilici, AP, "Rus Büyükelçisine Suikast Fotoğrafı"
Latif Demirci, Hürriyet Gazetesi, "Ekoseli Yargıç" ve 2016 Yılı Karikatürleri
Müzeyyen Yüce, Antalya Körfez Gazetesi, "Doğu İzlenimleri"
Zeynep Yüncüler, BirGün Gazetesi, "İstanbul'da Bir IŞİD'çi"
Çetin Yiğenoğlu, "İncirlik Romanı"
Mahmut Tali Öngören Televizyon Program Ödülü
Ünsal Ünlü, "Patronsuz"
Umut Yertutan - Cemal GÖKÇAMLI, FOX TV, "Meclis'in Bombalanması"
Yavuz Oğhan, RS FM, "Bi de Bunu Dinle"
Umut Karakoyun, 9 Eylül Gazetesi, "Bir Kolin Eksikti" ve "Belge Sordu Görevinden Alındı" haberleri
Meltem Karakaş, Eskişehir Yenigün Gazetesi, "Çalışan Çocuklara Tatil Yok", "Yardım Edin" ve "8 Mart Kadın Hayat" haberleriyle (Haber)

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