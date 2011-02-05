ÇGD'den Uluç'a tepki: Özür dile

T24 - Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'u Defne Joy Foster'ın ölümüyle ilgili yazdığı yazı nedeniyle eleştirerek, Uluç'un Defne Joy Foster ve oğlundan özür dilemesi gerektiğini bildirdi.



Abakay, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Uluç'un 4 Şubat günkü yazısında ''Evli barklı, çocuklu kadın neden bir başkasının evine gitmiş. Boşanma kararı mı almış, evini mi ayırmış? şeklinde ifadeler kullandığını hatırlatarak, ''Bütün bunlardan sana ne? Sen ahlak zabıtası mısın? Savcı mısın, hakim misin? Ölen bir kadını mahkum edip, aşagılayıp, cezalandırıp toplumun önüne atıyorsun. Sana yanıt veremeyecek, kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye hakaret ettiğinin farkında mısın? Bu hakkı sana kim veriyor?'' diye sordu.



Foster'ı özel yaşamı nedeniyle sadece eşinin, annesinin ve babasının eleştirebileceğini belirten Abakay şunları kaydetti:

''En Ağır söz ise, 'Su testisi su yolunda kırılır'mış. Bu eleştiri, yorum değil kişiliğe ilkel bir saldırıdır. Unutmayın ki en azından (gıyabında) Defne Foster'e ve minik oğluna özür borcunuz var. Bu çocuk büyüyüp delikanlı yaşına geldiğinde, bu yazını okuduğunda 'kendisini namus komiseri yerine koyan bu saygısız adam ne hakla annemi aşağılamış, hakaret etmiş' demeyecek midir? Yazık Hıncal Uluç, çok yazık. Bu hallere düşmemeliydiniz.'



