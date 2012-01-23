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ÇGD yılın başarılı gazetecilerini açıkladı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından verilen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' ödülleri sahiplerini buldu.

23 Ocak 2012 02:00

T24 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından verilen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' ödülleri sahiplerini buldu.

ÇGD Genel Yönetim Kurulu, 2011'in başarılı gazetecilerini belirledi. ÇGD Haber Ödülü'ne Radikal Gazetesi'nden 'Saraydan Taht Kaçırma' haberiyle Ömer Erbil layık görüldü. 'Mahmut Tali Öngören Televizyon Program Ödülü' CNN Türk'te 'Medya Mahallesi' programına; 'Cem Emir-Sabahattin Yılmaz Unutulmayacaklar Haber Ödülü'ne 'Silvan Saldırısı' haberleriyle DHA Tunceli muhabiri Ferit Demir ile Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'a; İnceleme Araştırma Ödülü Cumhuriyet Gazetesi'nden 'Üç Kadın Bir Yatakta' haberiyle Sevil Arınan Toktaş'a verildi.

'Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü' Akşam Gazetesi'nden 'Böcek Emniyette: Polis Polisi Dinledi' haberiyle Soner Arıkanoğlu'na; 'Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü' Sabah Gazetesi'nden 'AİHM'den Soru: Jitem Ne Oldu?' haberiyle Özgür Cebe'ye; 'Rafet Genç Haber Ödülü' Milliyet Gazetesi'nden 'Polise Gaz Dayanmıyor' haberiyle Tolga Şardan'a; 'Behzat Miser Haber Ödülü' Hakkâri'den 'Oğlu İçin Diz Çöktü' haberiyle Doğan Haber Haber Ajansı muhabiri Behçet Dalmaz ile Hürriyet Daily News'den 'Rahiplerin Sessizliği' haberiyle Vercihan Ziflioğlu'na verildi.

Röportaj dalında ise 'Bilmediklerimiz Bildiğin Gibi Değil' röportajı ile Birgün Gazetesinden Esra Koçak; TV Haberi dalında '2. Van Depreminde Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yaşananların hikâyesi' haberiyle Show Haber'den Ali Burak Ersemiz ile Deniz Pirinçciler; Televizyon Program dalında 'Madenci' çalışmasıyla Kanal B'den Zeynepgül Üsten, İnternet Haber Sitesi dalında Hopa haberleri ile sendika.org ödüle değer görüldü. ÇGD Dayanışma Ödülü'nün sahibi ise Devrimci 78'ler Federasyonu oldu.


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