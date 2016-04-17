ÇGD: Türkiye'de basın özgürlüğü kapkaranlık bir döneme doğru gidiyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), medya raporunu yayınladı. "Türkiye'nin basın özgürlüğünde 'kapkaranlık bir döneme gittiğini" söyleyen ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay, "Özgür ve eşit yaşam özlemindeki insanların yarınların asıl sahibi; ‘halkın gerçekleri öğrenme hakkı' için var olan basın emekçilerinin de o günler için yazmaya, konuşmaya devam edecek olduğudur. Gazetecilik susmadı, susmayacak" diye konuştu.

ÇGD Ankara Şubesi'nin üçer aylık dönemlerle hazırladığı medya raporunun 2016 için hazırlanan ilk dönem raporu, Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Raporda, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde Türkiye'de yaşanan basın özgürlüğü ihlalleri yer aldı.

Raporda 2016'nın ilk üç ayındaki basına yönelik baskılar şöyle sıralandı:

— Bir gazeteci, polis tarafından ateşli silahla vurularak yaralandı.

— 4 gazeteci polis tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

— Süren davalar kapsamında 4 gazeteciye hapis cezası verildi. ‘Terör' ve ‘hakaret' suçlarından verilen cezaların toplamı 54 yıl 11 ay.

— 6'sı ‘Cumhurbaşkanına hakaret' olmak üzere gazeteci, köşe yazarı ve kurumsal olarak basın organları hakkında 12 soruşturma açıldı.

— 3'ü yabancı 20 gazeteci gözaltına alındı.

— 4 gazeteci tutuklandı.

— 6 gazeteci haklarındaki suç duyuruları üzerine emniyet ya da savcılıkta ifade verdi.

— 5 gazeteci hâkim karşısında haklarında açılan davalar kapsamında savunma yaptı.

— Gazetecilerin yanı sıra basın organlarının kurumsal olarak muhatap olduğu 8 dava açıldı.

— 3 muhabir PKK tarafından kaçırdı.

— 1 yabancı gazeteci sınır dışı edildi.

— 6 toplumsal olay sonrası yayın yasağı kararı verildi. Yayın yasağı konulan gelişmeler içinde Ankara ve İstanbul'daki terör saldırılarıyla Ensar Vakfı'ndaki çocuklara taciz olayı da yer aldı.

— 2 basın organına saldırı oldu.

— 1 gazete, 1 dergi ve 3 kitaba toplatma ya da dağıtım yasağı konuldu.

— Bazıları toplumsal olaylar sonrası tüm sosyal medyayı da kapsayacak şekilde 7 kez erişim engeli getirildi.

— ‘Cenaze akreditasyon' uygulaması yine yaşandı.

— İpek Medya Grubu'na ait 5 yayın organı tamamen kapandı.

— Zaman gazetesi ile Cihan Haber Ajansı'na kayyum atandı.

— Olay TV Ankara Bürosu'nu, Doğan Medya Grubu da radikal.com.tr'yi kapattı.

— 723 basın emekçisi işlerinden çıkarıldı.



ÇGD Genel Başkanı Abakay, açıklamasında "Gazetecilik mesleğini, propaganda ve ‘yalanlarını yayma' aracı olarak görenlerin, diktatoryal rejim özlemleri için, başta basın özgürlüğü olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılara daha da fazla başvuracakları gerçekliğinin farkındayız. Bunun farkında olduğumuz kadar bir başka gerçeğin de farkındayız. O da, özgür ve eşit yaşam özlemindeki insanların yarınların asıl sahibi; ‘halkın gerçekleri öğrenme hakkı' için var olan basın emekçilerinin de o günler için yazmaya, konuşmaya devam edecek olduğudur. Gazetecilik susmadı, susmayacak" diye konuştu.



