ÇGD ödülleri sahiplerini buldu: Bedel ödeyen gazeteciler için

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2017 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri sahiplerini buldu. 3. Havaalanı”, “Agrobay seracılık”, “Varlık fonu” ve “Şehir hastaneleri” gibi konularda yazdığı köşe yazılarından dolayı Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne layık görülen Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Bu ödülü başta gazetemizden ceza alan arkadaşlarımız olmak üzere bütün bedel ödeyenler adına aldığımı bildiriyorum” dedi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde dün 19.00’da yapılan ödül törenine, gazetecilerin yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgen de katıldı.

Dayanışma Ödülü’nü “Savaş halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildirisini yayımladıkları için operasyon düzenlenen Türk Tabipleri Birliği alırken Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak, “İstanbul parsel parsel nasıl verildi” ve “12 ölümlü pazarlama” başlıklı haberleriyle Haber Ödülü’nün sahibi oldu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, “3. Havaalanı”, “Agrobay seracılık”, “Varlık fonu” ve “Şehir hastaneleri” gibi konularda yazdığı köşe yazılarından dolayı Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü. Cumhuriyet gazetesi Ocak, ÇGD Başkanı Can Güleryüzlü’den ödülünü alırken yazarımız Toker’in ödülünü Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu verdi. İnceleme- Araştırma Haber Ödülü’ne layık görülen muhabirimiz Pelin Ünker’in ödülünü yazarımız Toker, HDP’li Ayhan Bilgen’den aldı.

Ödülünü alırken konuşan Ocak, “Basın ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı gerçekleri yazmak benim için onurdur. Bu ödülü tutuklu gazeteciler için alıyorum ve gazetecilik suç değildir diyorum” dedi. ÇGD Başkanı Güleryüzlü, 12 Eylül faşist darbesine giden süreçte kurulan derneğin 40. yaşını geride bıraktığını söyledi.

Güleryüzlü, bugün itibarıyla 140 basın emekçisinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde olduğunu aktararak şunalrı kaydetti:

“Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik yürürken dava Türkiye basın özgürlüğüne karşı yürütülen saldırıdır. Hapis cezası alan meslektaşlarımız ise onurumuzdur. Önümüzdeki 1 Mayıs var. OHAL ile grevlerin engellendiğini sermayeye müjde gibi verenlere karşı işçi sınıfının bir parçası olarak yine alanlarda olacağız."

Toker, Uğur Mumcu adına bir ödüle değer görülmenin kendisi için büyük ödül olduğunu söyleyerek, “Bizler evrensel gazetecilik ilkeleri çerçevesinde halkın haber alma hakkını sürdüreceğiz. Çünkü gazeteciliğin bizleri yönetenleri denetlemek olduğunu unutmamalıyız. Bu ödülü başta gazetemizden ceza alan arkadaşlarımız olmak üzere bütün bedel ödeyenler adına aldığımı bildiriyorum” dedi.