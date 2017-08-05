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ÇGD Genel Başkanı: Türkiye tutuklu gazeteci borsası gibi!

"151 gazeteci cezaevinde, 900'den fazla basın kartı iptal edildi"

05 Ağustos 2017 16:22

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya Türkiye'deki gazeteci tutuklamalarına tepki gösterdi. Kızgınkaya, 900'den fazla gazetecinin basın kartının iptal edildiğini hatırlatarak, "151 gazeteci cezaevinde, her sabah uyandığımızda yeni gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Borsa gibi tutuklu gazetecileri hesap ediyoruz" dedi.

Tevfik Kızgınkayadokuz8'e konuşan Kızgınkaya, 900'den fazla gazetecinin basın kartının iptal edildiğini söyledi. "151 gazeteci cezaevinde" diyen Kızgınkaya'nın açıklamaları şöyle:  

"Son dönemde 900'den fazla basın kartı iptal edildi. 151 gazeteci cezaevinde, her sabah uyandığımızda yeni gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Borsa gibi tutuklu gazetecileri hesap ediyoruz. Bugün ne kadar yükseldik, ne kadar düştük gibi anlamsız ve son derece üzüntü verici bir rakamı konuşuyoruz."

 

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Tevfik KızgınkayaGazeteci tutuklamalarıtepki

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