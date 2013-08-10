ÇGD: Ergenekon davasındaki kararlar gazetecilere gözdağıdır

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, Ergenekon davasında verilen kararlarla ilgili olarak, “Merdan Yanardağ’a ve diğer gazeteci arkadaşlarımıza verilen ceza da dışarıdaki gazeteciler için bir tehdittir. ‘Ayağınızı denk alın, muhalif olanı yakarız’ tehdididir” dedi.

ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay, Genel Sekreteri Nurşen Tekin ve Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Aldemir’den oluşan heyet, Ergenekon davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a destek için gazetenin Ankara Temsilcisi Nahit Duru’yu ve gazete çalışanlarını ziyaret etti.

Hukuk hiçe sayıldı

Ziyaret sırasında konuşan ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay, “Silivri’deki karar duruşmasını izledik. Başından beri hukukun hiçe sayıldığı bir davaya tanık olduk.Demokratik ülkelerde olmayan , darbe dönemlerinin özel mahkemesinin kendisi hukuk dışıydı.İktidarın denetiminde, siyasal bir mahkemeydi, kararları da siyasal oldu.İktidar karşıtlarının yargılandığı bir mahkemeyle karşı karşıya kalındı” dedi.

Abakay sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Muhalif olanı yakarız’ deniyor

“Gazeteci arkadaşlarımıza çok ağır cezalar verildi. Meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetleri ve yazdıkları kitaplar suç sayıldı. Yurt Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için de ağır bir karar verildi, yakalama emri çıkartıldı. Sonuçlanan bu davada meslektaşlarımızdan, iktidara muhalif olmanın hesabı soruluyor. Merdan Yanardağ’a ve diğer gazeteci arkadaşlarımıza verilen ceza da dışarıdaki gazeteciler için bir tehdittir. ‘Ayağınızı denk alın, muhalif olanı yakarız’ tehdididir.

ÇGD olarak, iktidara biat etmeyen bağımsız gazeteciler olarak hem cezaevlerindeki 62 meslektaşımız hem Merdan Yanardağ için dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. ÇGD olarak iktidar gazeteciliğinin dün karşısında olduk, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı çizgimizi sürdüreceğiz.”

‘Merdan Yanardağ görevinin başında’

Yurt Gazetesi Ankara Temsilcisi Nahit Duru dayanışma için ÇGD’ye teşekkür ettiklerini belirterek kararın Yargıtay'dan döneceğine inandığını kaydetti. Duru konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: Mustafa Özbilgin’i öldüren Osman denilen adama beraat veriyorsun, aynı yasaların geçtiği, aynı hukuk, aynı mahkeme kuralları ile Yanardağ'ı mahkûm ediyorsun. Delil ne? Yazdığı kitaplar… Merdan hala görevinin başında ve isminin gazetede olmasının hiç bir sakıncası yok.''