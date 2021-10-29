ÇGD: Anıtkabir yönetimini, basın özgürlüğü hakkı kapsamında tedbir almaya çağırıyoruz

Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD), Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de yapılan resmî tören için bazı basın ve yayın kuruluşlarının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na yaptığı akreditasyon başvurusuna yanıt verilmemesi üzerine, "Uygulamayı kınıyor; yaklaşan 10 Kasım'da aynı görüntülerin yaşanmaması için Anıtkabir yönetimini, basın özgürlüğü hakkı kapsamında tedbir almaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde Anıtkabir’de yapılan resmî tören için bazı basın ve yayın kuruluşlarının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na yaptığı akreditasyon başvurusuna yanıt verilmedi. ANKA Haber Ajansı, Fox TV ve Cumhuriyet Gazetesi resmî törenleri takip edemedi.

ÇGD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile akreditasyon uygulamasını kınadı. Açıklama şöyle:

"Anıtkabir'de son zamanlarda gazetecilere yönelik engelleyici tavırlara bugün bir yenisi eklendi. Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'deki törenleri izlemek ve sonrasında vatandaşların ziyaretlerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına konulan sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir. Uygulamayı kınıyor; yaklaşan 10 Kasım'da aynı görüntülerin yaşanmaması için Anıtkabir yönetimini, basın özgürlüğü hakkı kapsamında tedbir almaya çağırıyoruz.”