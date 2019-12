-CEZAYİRLİ MUHALİFLER KARARLI CEZAYİR (A.A) - 13.02.2011 - Cezayir'de muhalif gruplar hükümet değişene kadar her hafta cumartesi günü başkentte gösteri yapmayı sürdüreceklerini bildirdi. Sivil toplum kuruluşları, bazı sendikacılar ve ana muhalefetteki RCD partisi her cumartesi günü protesto gösterisi düzenlemek ve bu arada da daha çok taraftar toplamaya çalışmak yönünde karar aldı. Ülkede dün ''sistem değişimi'' için düzenlenen gösterinin organizasyonunda yer alan RCD'nin sözcülerinden Muhsin Belabes, ''Rejim devrilene kadar devam edeceğiz. Her cumartesi baskıyı sürdüreceğiz'' dedi.