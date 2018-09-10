Cezayirli bakandan akrep sokması sonucu ölen kadın için 'tahrik var' iması

Cezayir Sağlık Bakanı Muhtar Hasbellaou, akrep sokması sonucu kaldırıldığı hastanede panzehir bulunmadığı için ölen kadın akademisyen Ayşe Aouissat'ın zehirli hayvanı tahrik etmiş olabileceğini ima etti.

Euronews'in haberine göre Bakanın açıklamaları ülkede tepkilere sebep oldu. Bakan Hasbellaou yerel televizyon kanalı El-Djazaria One'ın aktardığına göre "Biliyorsunuz hayvanlar dünyası arkadaş canlısı bir dünya. Hayvanlar insanlara tehdit edildiklerini hissettiklerinde zarar verirler" dedi.

10 gün boyunca komada kalan akademisyen Ayşe Aouissat'ın ölümü ile ilgili yaptığı basın toplantısında Sağlık Bakanı Hasbellaou, "Bence yapılması gereken akrep davranışları üzerinde çalışmak. Çünkü akreplerin davranışlarını anlamak bizi böyle olayların yaşanmasından alıkoyacak" şeklinde konuştu.