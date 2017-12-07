Cezayir'i ziyaret eden Macron özür dilemedi

Cezayir’e yaptığı ziyarette, ülkesinin kolonyal geçmişinin mahkumu olmayacağını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir gençliğine de geçmiş “suçlara” saplanmamaları ve geleceği kurmaları çağrısında bulundu. Fransa’nın eski sömürgesi Cezayir’i ziyaret eden ilk Fransız Cumhurbaşkanı olan Macron, Cezayirli direnişçilerin Paris'teki İnsan Müzesi'nde tutulan kafataslarının iade edilmesi kararını vermeye de hazır olduğunu söyledi.

2013'te felç geçirdiğinden beri kamuoyu önüne pek çıkmayan 80 yaşındaki Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika ve üst düzey yetkililerle görüşen Macron, birçok kişinin beklentisinin aksine ülkesinin Cezayir’deki eylemleriyle ilgili resmi bir özür dilemedi. Daha önce Cezayir’deki Fransız yönetimini “insanlığa karşı suç” olarak nitelendiren Macron, “Ne yaptığımızı kabul etmemiz gerektiğini hali hazırda söyledim ancak Cezayir gençliği geçmişe bakmamalı. İleri bakmalı ve nasıl istihdam yarattığımızı görmeli” diye konuştu. Macron, şöyle devam etti:

“Burada geçmişi yargılamak için bulunmuyorum. Bazı suçlar gerçekleşti ve aynı zamanda iyi şeyler yapan insanlar da vardı. Sizin jenerasyonunuz buna izin vermemeli. Bu, bugün yaşananların bahanesi değil. Benim Fransa-Cezayir ilişkileriyle ilgili vizyonumun geçmişle hiçbir bağlantısı yok. Yeni bir hikaye yazıyoruz’.’

Başkent Cezayir'de bağımsızlık savaşında ölenlerin anısına şehitler anıtına çelenk koyan 39 yaşındaki Fransa lideri, 1850'lerde öldürülen Cezayirli direnişçilerin Paris'teki İnsan Müzesi'nde tutulan kafataslarını iade edebileceklerini söyledi. Fransa'nın Cezayir'deki 130 yıllık işgalinde yaşanan acıların simgelerinden olan 37 kafatasının iadesi için Cezayirli ve Fransız akademisyenlerin uzun zamandır yürüttüğü kampanyaya destek açıklayan Macron, ''Bunun kararını vermeye hazırım'' dedi.