Cezayir'den Türkiye'yi zora sokacak çıkış



T24 - Cezayir Başbakanı, Türk yetkililerin Fransa'yla yaşadıkları "soykırım" tartışmalarında Cezayir tarihine gönderme yapmaktan vazgeçmelerini istedi.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Başbakan Ahmed Uyahya, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki dostlarının Cezayir’in kolonileştirilmesinin ticaretini yapmaktan vazgeçmesini” istedi. Uyahya, “Hiç kimsenin Cezayirlilerin kanından faydalanmaya hakkı yoktur” dedi. Fransa Ulusal Meclisi’nin geçtiğimiz ay 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının “soykırım” olarak nitelendirilmesini suç sayan yasa tasarısını kabul etmesinin ardından Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler gerilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, Fransa’nın Cezayir’deki 132 yıllık sömürge yönetimi sırasında Cezayirlilere “soykırım” yaptığını söylemişti.





