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Dünya

Cezayir'den Katar krizi için diyalog çağrısı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Katar krizine ilişkin, "Devletler arasında çıkması doğal olan sorunların aşılması için ilgili tüm tarafları diyaloğu benimsemeye davet ediyoruz" dedi

06 Haziran 2017 23:09

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Yemen ve Maldivler’in Katar ile ilişkilerini kesmene ilişkin Cezayir’den de açıklama geldi. Cezayir, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog temelinde ve iyi komşuluk ilkeleri ile çözülmesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Devletler arasında çıkması doğal olan sorunların aşılması için ilgili tüm tarafları diyaloğu benimsemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Cezayir, devletlerin bağımsızlığına saygılı ve içişlerine karışılmadan iyi komşuluk ilkelerine bağlılığa davet ediyor." ifadesi yer alan açıklamada, Cezayir'in mevcut zorlukları anlık olarak değerlendirdiği ve gelecek dönemlerde aklın ve iradenin hakim olacağına inancını koruduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün sabah yaptıkları açıklamalarla "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

 

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