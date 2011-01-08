-CEZAYİR'DEKİ AYAKLANMADA KAN AKTI CEZAYİR (A.A) - 08.01.2011 - Cezayir'de işsizlik, hayat pahalılığı ve temel gıda fiyatlarına yüksek zamları protesto gösterilerinde bir kişi öldü. Arapça günlük gazete El Habar'ın haberine göre, başkent Cezayir'in 300 km güneydoğusundaki M'Sila bölgesinde dün polisle çatışan göstericilerden 18 yaşında bir erkek mermiyle hayatını kaybetti. Resmi kaynakların henüz doğrulamadığı haberde, İzzeddin Lebza isimli genç göstericinin vurulduktan sonra olay yerinde öldüğü belirtildi. Olay sırasında polisin M'Sila yakınlarındaki Ain Lahcel kaymakamlık ve karakoluna zorla girmeyi başaran göstericileri dağıtmaya çalıştığını yazan gazete, şiddetli çatışmalarda 3 göstericinin de yaralandığını bildirdi. Cezayir'de işsizlik, hayat pahalılığı ve temel gıda fiyatlarına yüksek zamları protesto eden göstericiler, dün başkent Cezayir, Oran ve doğudaki Annaba kentinde yeniden polisle çatıştı. Başkent Cezayir'in gözde semti Belouizdad'da (Belcourt) genç grupların polisle çatıştığı, ağır şekilde silahlı ve sayıca fazla güvenlik güçlerine taş ve şişe attıkları, polisin de göstericilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtilmişti. Şimdiye kadar gösteri ve çatışmaların meydana geldiği 10 yerleşim yeri arasında yer almayan Annaba kentinde de cuma namazı çıkışı göstericiler polisle çatışmıştı. Çarşamba akşamı kamu binalarının yağmalandığı batıdaki büyük kentlerden Oran'da da olayların sürdüğü bildirilmişti. Gençlerin taş attığı polis, göz yaşartıcı gazla yanıt vermişti. Cezayir'de bir haftayı aşkın süredir ülke nüfusunun büyük bölümünü oluşturan gençler, ülkenin hemen her yerinde, işsizlik, hayat pahalılığı, barınma sorunu, torpil, iltimas ve yolsuzluğu protesto ediyor. İşsizlik oranı, 35,6 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 75'ini oluşturan 30 yaş altı gençler arasında resmi rakamlara göre yüzde 10 olmasına karşın, gerçek oranın bunun çok üzerinde olduğu belirtiliyor.