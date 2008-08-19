Cezayir'de terörist saldırı: 43 ölü

Cezayir'de, başkentin doğusundaki bir bölgede düzenlenen terörist saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 43 kişi öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Resmi APS ajansı, saldırının, başkent Cezayir'in 55 kilometre doğusuna düşen İssers'de bu sabah düzenlendiğini duyurdu.Görgü tanıkları, saldırıda bir polis okulunun hedef alındığını

söylediler.



Ülkede jandarma teşkilatı olarak bilinen polis akademisinde görev yapan bir güvenlik yetkilisi de Associated Press'e yaptığı açıklamada, saldırının genç polis adaylarının kayıt yaptırmak için sırada beklediği bir zamanda bomba yüklü araçla düzenlendiğini söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.