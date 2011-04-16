-CEZAYİR'DE TERÖR SALDIRISI CEZAYİR (A.A) - 16.04.2011 - Cezayir'de terörist bir grup tarafından dün gece bir askeri birliğe düzenlenen saldırıda 14 askerin öldüğü, birçoğunun da yaralandığı bildirildi. El Vatan gazetesi internet sayfasında, saldırının başkent Cezayir'in 140 km doğusundaki Azazga'da meydana geldiğini belirterek, askerler ile teröristler arasındaki çatışmanın iki saat sürdüğünü kaydetti. Bölge sakinleri de, 14 askerin öldüğü saldırıda, bir teröristin ölü ele geçtiğini belirttiler. Saldırı, El Kaide'nin Mağrib kolunun (Aqmi) etkin olduğu Yakuren ormanının bulunduğu Azazga bölgesinde meydana geldi. Cezayir'de aşırı dinci isyan hareketinin bastırılması için 1992'de ilan edilen olağanüstü hal iki ay önce kaldırılmıştı.