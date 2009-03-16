Cezayir'de şiddet: 5 ölü

Cezayir'de yaşanan iki ayrı şiddet olayında toplam 5 kişinin öldüğü bildirildi.



Tunus sınırı yakınlarında bir çiftçi boğazı kesilerek öldürülürken, çocuklarından üçü de bir bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Yetkililer, kimliği belirsiz saldırganların çiftçiyi öldürmeden önce 300 koyununu itlaf ettiklerini belirtti.



Çiftçinin çocukları ve komşularının saldırıyı ihbar etmek için belediye başkanlığına gittiği, dönüşte uzaktan kumandalı bir bombanın patlatılması sonucu bu çiftçinin 3 çocuğu ile bir belediye çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.



Devlet Başkanlığı seçiminin 9 Nisanda yapılacağı ülkede şiddet olaylarının artmasından endişe ediliyor.

