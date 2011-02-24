-CEZAYİR'DE OLAĞANÜSTÜ HAL KALDIRILDI CEZAYİR (A.A) - 24.02.2011 - Cezayir'de 19 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hal kaldırıldı. Hükümetin önceki gün aldığı uygulamayı kaldırma kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cezayir'de olağanüstü hal uygulaması, 1992'de aşırı dinci militanlarla mücadele amacıyla alınmıştı. Cezayir İslami Selamet Partisi'nin seçim zaferinin iptal edildiği 1992'de ülke iç savaşa sürüklenmişti. Aşırı dinci militanların şiddet eylemlerinde 10 yıl boyunca en az 150 bin kişi öldü. Muhalefet grupları, hükümetin, aşırı dinci militanların isyanı sırasında yürürlüğe konulan olağanüstü hal yasasını hükümetin tüm siyasi protestoları yasaklamada mazeret olarak kullandığını söylüyor. Karar, son aylarda pek çok Arap ülkesinde baskıcı rejimleri sarsan eylemlere yanıt niteliğinde görülüyor.