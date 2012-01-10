-Cezayir'de İslamcı partiler birleşiyor -Cezayirli 168 düşünür, İslamcı partilerin birleşmesi çağrısında bulundu -Toplumsal Barış Hareketi ve Nahda Partisi birleşmeye hazır olduklarını açıkladı İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Turan Kışlakçı - Cezayirli 168 ünlü düşünür ve dini şahsiyet, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde İslamcı partilerin tek çatı altında birleşmesi çağrısında bulundu. Bildiriye, Şeyh Ali Menai, Hüseyin Evdan, Said Mersi, Abdulhamid Medaved, Cafer Şelli, Abd El Mukteder, İzzedin Cerafe ve Allavi Belmehi gibi önemli isimler imza attı. Mayıs ayında yapılacak parlamento seçimlerinde İslamcı partilerin tek çatı altında birleşmesini isteyen düşünürler yayımladıkları bildiride, "Ülkedeki siyasi baskı ve tekelleşen yönetimin icraatları göz önüne alındığında İslamcı partilerin seçime muhtelif isimler altında girmesi Cezayir halkının çıkarına değildir" denildi. Bildiriye imza atan Cezayirli düşünürler, Arap dünyasında esen değişim rüzgarının yıllardır karamsarlığa bürünmüş olan Cezayir halkının umutlarını dirilttiği ifade etti. Arap dünyasındaki siyasi değişimin yıllardır bu coğrafyada bedel ödeyen İslamcılardan taraf estiğini belirtilen bildiride, Cezayir'deki seçimlerin şeffaf, özgür ve adil bir şekilde yapılması halinde burada da İslamcıların lehine gelişmelerin yaşanacağı belirtildi. Girişimi koordine eden İzzeddin Cerafe bildirinin, Cezayir'deki Ulusal Reform Hareketi, Toplumsal Barış Hareketi, Nahda Hareketi, Adalet ve Kalkınma Cephesi ve Ulusal Değişim Cephesi gibi tüm İslamcı partiler tarafından kabul gördüğünü açıkladı. AA'ya açıklamada bulunan Toplumsal Barış Hareketi sorumlularından Abdürrezzak Makri ve Nahda Hareketi lideri Fatih Rebii, Cezayirli aydınların başlattıkları bu girişimi desteklediklerini söyledi. Rebii, "Bu birlikteliğin olması için daha önce talepte bulunmuştuk. Aydınlarımızın da buna destek vermesi bizi çok mutlu etti. Cezayir halkı yıllardır, parçalanmış olan bu partilerin birleşmesini istiyor. Bu partiler birleşirse Mayıs ayındaki seçimlerde onlarla yarışacak bir güçlü parti olmayacaktır" diye konuştu. Abdürrezzak Makri de girişimi desteklediklerini ve görüşmelerin yakında başlayacağını söyledi. (KSL-ŞP)