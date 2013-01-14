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Dünya

Cezayir'den Fransa'ya: Güvenliğimiz tehlikeye girerse sert karşılık veririz

Başbakan Sellal, ülkesinin Mali'de çatışan taraflar arasında diyalog kurulması için çalışmaya devam ettiğini ancak ülke güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda gereken yanıtın verileceğini söyledi

14 Ocak 2013 00:01

Cezayir, Mali'de yaşanan savaş nedeniyle güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda sert karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Başbakan Abdulmalik Sellal, ülkesinin Mali'de çatışan taraflar arasında diyalog kurulması için çalışmaya devam ettiğini ancak ülke güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda gereken yanıtın kararlılıkla verileceğini söyledi.

Mali'deki durumun bir terör sorunu olmaktan çok organize suç meselesi olduğuna işaret eden Sellal, “Mali'de olanların bölgeyi doğrudan etkilemesine karşı dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

Öte yandan Mali'nin kuzeyindeki silahlı gruplardan Ensaruddin hareketi, Fransa'nın da destek verdiği Mali ordusuyla meydana gelen çatışmalar sırasında bir liderinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hareketin resmi sözcülerinden Sanda Veled, Ensaruddin hareketinin sahadaki komutanlarından Muhammed Kucak'ın öldüğü yönündeki haberleri doğruladı.

Öldürülen şahsın, daha önce Mali ordusunda görevli bir subay olduğu ve ordudan ayrılarak Ensaruddin'e katıldığı belirtildi.

Mali ordusunun, çatışmalar sırasında yaklaşık 100 Ensaruddin üyesinin öldürüldüğü yönündeki açıklamasını da yalanlayan Veled, örgütün, iddia edildiği gibi herhangi bir kayıp vermediğini, hayatını kaybedenlerin kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivil halk olduğunu öne sürdü. Ensaruddin sözcüsü, Mali ordusunun, Fransa'nın desteğiyle silahlı grupların elinden geri alınan Konna kentinde bir mescidi de tahrip ettiğini ileri sürdü.

Bu arada Mali Başbakanı Django Sissoko'nun, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele almak üzere bugün Cezayir'e geldiği bildirildi. Mevkidaşı Sellal'ın daveti üzerine Cezayir'e gelen Sissoko'ya, 2 gün sürecek ziyaret sırasında bakanlar ve askeri yetkililerden oluşan bir heyetin eşlik ettiği belirtildi. Mali heyetinin temasları sırasında ağırlıklı olarak Mali'nin kuzeyindeki durumun görüşülmesi bekleniyor.

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