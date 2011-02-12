-CEZAYİR'DE DE İSYAN CEZAYİR (A.A) - 12.02.2011 - Cezayir'de başkent Cezayir'de ''sistem değişimi'' için düzenlenen yürüyüşe binlerce gösterici katıldı. Polis kordonu altında yürüyen göstericiler arasında, kapatılan İslami Selamet Cephesi (FIS) liderlerinden Ali Belhac'ın da bulunduğu bildirildi. Yaklaşık 2000 göstericinin başkentteki 1 Mayıs Meydanında güvenlik güçleri tarafından engellendiği, buna rağmen eylemcilerin kordonu zorlayarak Şehitler Meydanına doğru yeniden yürüyüşe geçtiği belirtildi.