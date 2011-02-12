T24 LogoT24 Logo
Dünya

CEZAYİR'DE DE İSYAN CEZAYİR (A.A)

12 Şubat 2011 15:14

-CEZAYİR'DE DE İSYAN CEZAYİR (A.A) - 12.02.2011 - Cezayir'de başkent Cezayir'de ''sistem değişimi'' için düzenlenen yürüyüşe binlerce gösterici katıldı. Polis kordonu altında yürüyen göstericiler arasında, kapatılan İslami Selamet Cephesi (FIS) liderlerinden Ali Belhac'ın da bulunduğu bildirildi. Yaklaşık 2000 göstericinin başkentteki 1 Mayıs Meydanında güvenlik güçleri tarafından engellendiği, buna rağmen eylemcilerin kordonu zorlayarak Şehitler Meydanına doğru yeniden yürüyüşe geçtiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24