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Dünya

Cezayir'de askeri uçak düştü, 103 kişi hayatını kaybetti

Cezayir En Nahar Televizyonu ülkenin doğusunda askeri nakliye uçağının düştüğünü ve 103 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

11 Şubat 2014 17:17

Cezayir'de ülkenin doğusunda askeri nakliye uçağı düştü. Haber ajansları, Cezayir'de yayın yapan En Nahar televizyon kanalını kaynak göstererek kazada en az 103 kişinin öldüğünü duyurdu. Yine aynı kanalın haberine göre askeri uçağın, dağlık Em el Buvaki şehri yakınlarında düşmeden hemen önce iletişimi koptu.

Russia Today, yerel Elkhaber gazetesine dayanarak uçağın kötü hava şartları nedeniyle düşmüş olabileceğini ve ölü sayısını 119 olduğunu öne sürdü.

AFP ajansına konuşan kaynaklar ise uçakta 99 yolcu ve dört mürettebat olduğunu ve hiç kurtulan olmadığını bildirdi.

RIA Novosti ise askeri kaynaklara dayanarak uçağın, ülkenin kuzeybatısındaki Konstantin kentine gitmekte olduğunu aktardı.

Askeri kaynaklar, kesin ölü sayısının henüz bilinmediğini söylüyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, uçağın askeri uçak olması sebebiyle yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunun asker olduğu düşünülüyor. Ancak Cezayir’de yayımlanan El Vatan gazetesine göre düşen Hercules C-130 tipi uçakta askerlerle birlikte aileleri de bulunuyordu.


 

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