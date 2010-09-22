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Dünya

CEZAYİR'DE 2 HRİSTİYAN İÇİN 3 YIL HAPİS İSTENDİ CEZAYİR (A.A)

22 Eylül 2010 00:56

-CEZAYİR'DE 2 HRİSTİYAN İÇİN 3 YIL HAPİS İSTENDİ CEZAYİR (A.A) - 21.09.2010 - Cezayir'de ülkenin doğusundaki Ain El Hammam kentinde ramazanda oruç tutmadıkları için yargılanan iki Hristiyan için, savcı 3 yıl hapis cezası istedi. Basın mensuplarının bildirdiğine göre, duruşmada savunma avukatları, Cezayir'de ramazan ayı sırasında vatandaşların oruç tutmamalarını yasaklayan hiçbir yasanın bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin serbest bırakılmasını istediler. Avukatlar savunmalarında, Cezayir'in dini özgürlükler alanında uluslararası sözleşmeleri imzaladığını belirterek, bunun anayasanın açıkça ihlali olduğunu kaydettiler. Mahkemenin kararını 5 Ekim'de vermesi bekleniyor. Oruç tutmadıkları için 13 Ağustos'ta polis tarafından tutuklanan Hosin Hosini ve Salem Fellak isimli işçiler, serbest bırakılacaklarına inandıklarını söylediler. Duruşmanın yapıldığı sırada, mahkeme binası önünde toplanan yüzlerce kişi, iki zanlıya destek verdi ve ülkedeki hukuk sitemi aleyhinde sloganlar attılar.

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