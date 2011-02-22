-CEZAYİR'DE 19 YILLIK OLAĞANÜSTÜ HAL KALDIRILIYOR CEZAYİR (A.A) - 22.02.2011 - Cezayir'de kabine, 19 yıldır uygulanan olağanüstü halin kaldırılmasını onayladı. APS ajansının haberine göre olağanüstü hal ile ilgili talimat, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Olağanüstü üstü halin kaldırılması planı daha önce hükümet tarafından açıklanmıştı ancak kabinenin bugün resmi onay verdiği belirtildi. Olağanüstü hal, yetkililerin radikal dincilerle mücadelesine yardımcı olması için uygulanmış ancak son birkaç yılda şiddet olayları azalmasının ardından siyasi özgürlükleri kısıtlamak için kullanıldığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.