T24 LogoT24 Logo
Dünya

CEZAYİR'DE 19 YILLIK OLAĞANÜSTÜ HAL KALDIRILIYOR CEZAYİR (A.A)

22 Şubat 2011 22:31

-CEZAYİR'DE 19 YILLIK OLAĞANÜSTÜ HAL KALDIRILIYOR CEZAYİR (A.A) - 22.02.2011 - Cezayir'de kabine, 19 yıldır uygulanan olağanüstü halin kaldırılmasını onayladı.  APS ajansının haberine göre olağanüstü hal ile ilgili talimat, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.  Olağanüstü üstü halin kaldırılması planı daha önce hükümet tarafından açıklanmıştı ancak kabinenin bugün resmi onay verdiği belirtildi.  Olağanüstü hal, yetkililerin radikal dincilerle mücadelesine yardımcı olması için uygulanmış ancak son birkaç yılda şiddet olayları azalmasının ardından siyasi özgürlükleri kısıtlamak için kullanıldığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24