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Dünya

Cezayir yine bombalarla uyandı

Bombalı saldırıda dün 43 kişinin öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı Cezayir'de bu sabah da terör vardı. Bouira'da bomba yüklü 2 aracın patlaması sonucu 1

20 Ağustos 2008 03:00

Cezayir'in başkenti Cezayir'in güneydoğusundaki Bouira şehrinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü. Cezayir'in Issers bölgesinde bir polis akademisini hedef alan dünkü terör saldırısında da en az 43 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Cezayir basın ajansı APS, İçişleri Bakanlığı'na dayanarak, bir otel ve yerel bir askeri karargahın hedef alındığı saldırılarda 31 kişinin yaralandığını duyurdu. Cezayir'in Liberte gazetesi muhabirinin verdiği bilgiye göre, yerel saatle 06.00'daki patlamada, askeri karargahın ön cephesi tamamen yıkıldı, bundan bir dakika sonra düzenlenen diğer saldırıda Hotel Sofi hedef alındı.

Bombalamaların intihar saldırısı mı olduğu yoksa bomba yüklü araçların uzaktan kumandayla mı infilak ettirildiği henüz açıklık kazanmadı.

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