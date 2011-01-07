-CEZAYİR VE TUNUS'TA HALK AYAKLANDI CEZAYİR (A.A) - 07.01.2011 - Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir'de fiyat artışlarını protesto eden gençlerin başlattıkları gösteriler ülkede yayıldı. Gösterilerle birlikte şiddet de arttı, şu ana kadar ölü ya da yaralı yok. Basın ve görgü tanıklarının ifadesine göre, başkent Cezayir'in bir çok mahallesinde gösteriler yüzünden dükkanlar kapanmış ve kent merkezinde sokaklar sadece genç protestoculara bırakılmış durumda. Gazetecilerin bildirdiğine göre, 40 kadar genç protestocu, ellerinde kamalarla, başkentin varlıklı semti El Biar'da bulunan butiklere saldırdı. Gençlerin, El Biar'da bir restoranı tahrip ettiği ve bir kuyumcuyu talan ederek önemli miktarda değerli eşya aldığını belirten kaynaklar, ancak polislerin de bu kişilerin etrafını sardığını ifade ediyor. Bir görgü tanığı da başkentin fakir mahallelerinden Bab El Oued'de yine olaylar çıktığını ve polisin göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba kullandığını bildirdi. Protestoların yoğun olarak yaşandığı Bab El Oued'de, emniyet mensuplarını bir bölümünde copun yanı sıra otomatik silahlar da var, ancak henüz silah sesi duyulmadı. Başkent Cezayir'in bir çok semtinde protestocuların dükkanlara saldırdığı, lastik yaktığı ya da yangın çıkarttığını belirten kaynaklar, göstericilerin, Fransız Renault firmasına ait bir garajı da ateşe verdiklerini belirtiyor. Protestoların, Cezayir'in diğer kentlerine de yayıldığını dile getiren görgü tanıklarına göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Bejaia eyaletindeki Akbu kentinde bir mahkeme binası ateşe verildiği, ülkedeki bazı ana yollarda göstericiler ağaç ve lastiklerle barikat kurup, daha sonra bu barikatları ateşe verdi. -TUNUS'TA PROTESTOLAR SÜRÜYOR- Tunus'ta, seyyar satıcılık yapan Muhammed Buazizi'nin, arabasına polis tarafından el konulması üzerine Sidi Buzid şehrindeki bir devlet dairesi önünde kendisini ateşe vermesi sonu hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar genişleyerek devam ediyor. Sendikacı Ali Zari ve Baro Başkanı Abdürrezzak Kilani AFP'ye yaptıkları açıklamada, başkent Tunus'un 265 kilometre güneyinde yer alan Sidi Buzid'de bazı lise ve kolejlerde ders yapılmadığını, Sidi Buzid halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için ülkede binlerce avukatın da bir günlük greve gittiğini söylediler. Sidi Buzid'de başlayan protesto dalgasının ülkenin geneline yayıldığı, yer yer şiddetli protestoların polis tarafından dağıtıldığı ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Basında yer alan bir haberde de ülkenin doğu sahilli bölgesinde yer alan Şebba kentinde, 52 yaşındaki Muhammed Slimane adlı bir işçinin kendini astığı aktarılıyor. Habere göre, üniversite diplomalı işsiz iki çocuk babası Slimane, hastalığını tedavi ettirmek ve ailesini geçindirmek için yardım alamayınca hayatına son vermeye karar vermiş. Bir başka haberde ise ülkenin maden bölgesi olarak bilinen Metlaui'de rüşvet ve sosyal adaletsizliği protesto etmek amacıyla bir kişinin kendini yaktığı bildiriliyor. Bu arada, Kanada'nın Montreal kentinde, 60 kadar Tunuslu, Tunus'un Montreal Konsolosluğu önünde toplanarak, ülkelerinde yapılan protestolara destek gösterisinde bulundu. Protestocular ayrıca, Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin de istifasını istedi. Fransa'nın başkenti Paris'te de Tunus'taki protesto gösterilerine destek amacıyla 200 kişinin toplandığı, Lyon kentinde de benzer bir gösterinin yapıldığı bildirildi.