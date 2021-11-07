Cezayir ordusu: Macron, gerçek ile yanılsamayı birbirinden ayırt edemiyor

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Cezayir'e düşman olanlara diyoruz ki, eğer ülkemizdeki korkunç sömürgeci geçmişinizden kurtulamıyorsanız, bu hastalığın ilacı özür dilemek veya en azından susmaktır. Çünkü eğer yalan ve cahilce sözler dışında bir şey söylemeyeceksek tarihi çarpıtmaktansa biraz susmak daha iyidir."

Ordunun yayın organı olan 'Cezayir Ordusu' dergisinde, Macron'un 1830'daki işgalden önce bir Cezayir ulusunun olmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt verildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, siyasetinin başarısızlığını ve ülkesinin tarihindeki aksaklıkları karıştırıyor, artık gerçek ile yanılsamayı, doğru ile yanlışı, bilgi ile cehaleti birbirinden ayırt edemiyor" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi"

Fransa'nın Cezayir'de planlarının tutmadığı, Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun, Fransız generallerin ve mareşallerin kibirlerini ayaklar altına alarak onları ülkeden kovduğu vurgulanan açıklamada "Hepsi kağıttan memur olmadılar mı?" sorusuna yer verildi.