Cezayir İhvanı'ndan sınır dışı talebi

Cezayir'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Toplumsal Barış Hareketi Partisi (HIMS), Mısır'ın Cezayir Büyükelçisi İzzeddin Fehmi'nin ülkesine gönderilmesini talep etti.

HIMS Genel Başkanı Abdurrezzak Makri, parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Mısır'da askeri darbeden yana tavır alan, Cezayir'i ve devlet kurumlarını aşağılayan Mısır Büyükelçisi Fehmi'nin, sınır dışı edilmesi" çağrısında bulundu.

Makri, "Seçimlerle kazanılan meşruiyete indirilen darbe, Arap dünyasındaki siyasi hayatın sonu demektir. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile görevden alınması şiddet ve terörü doğrudan beslemektedir. Söz konusu darbe ile halk iradesinin devre dışı bırakılması, ülkeyi bazı iş birlikçilere teslim etmek, daha önce Irak'ta ve şimdi Suriye'de olduğu gibi yıkıma sebebiyet vermektir" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın Cezayir Büyükelçisi Fehmi'nin, "Mısır ordusunun yönetime el koymasının darbe niteliğinde olmadığı ve Mısır'daki mevcut siyasi gelişmeler ile Cezayir'de 1992 yılında gerçekleşen askeri darbe arasında bir benzerlik arz etmediği" yönündeki açıklamaları Cezayir basınında yer almış, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Fehmi ise bu açıklamaları reddetmişti.