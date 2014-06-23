Cezayir, Güney Kore'yi 4-2 ile geçti, bir ilki başardı

Dünya Kupası H Grubu'nda Cezayir, Güney Kore'yi 4-2 mağlup etti ve ikinci tur için büyük avantaj yakaladı. Ayrıca Kore karşısında 4 gol atan Cezayir takımı, bir Dünya Kupası maçında en fazla gol atan Afrika takımı oldu.

Dünya Kupası'na 2-1'lik Belçika mağlubiyetiyle başlayan Cezayir, Rusya ile 1-1 berabere kalan Güney Kore'yle gruptaki ikinci maçına çıktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Belçika karşısında özellikle ilk 60 dakika oynadığı futbolla beklentilerin üzerine çıkan Cezayir, Güney Kore karşısında da maça çok hızlı girdi.

Kazanıp, gruptan çıkma şansını son maça taşımayı hedefleyen Cezayirliler, 26. dakikada 1-0 öne geçti. Carl Medjani'nin savunmadan attığı uzun topa hareketlenen Islam Slimani, şık bir vuruşla Kore ağlarını havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

Güney Kore takımı ise bu golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde 2. golü de gördü. Abdelmoumene Djabou'nun kullandığı köşe vuruşunda, Kora kalecisinin hatasını iyi değerlendiren Rafik Halliche, kafa vuruşuyla skoru 28'de 2-0'a taşıdı.

Üst üste attığı gollerle büyük bir moral bulan Cezayir, devre bitmeden farkı 3'e çıkardı. Islam Slimani'nin pasıyla karşı karşıya kalan Djabou, sol ayağıyla düzgün bir vuruşla takımını skoru 3-0 yaptı.

Cezayir, Güney Kore karşısında soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

Maçtan önce herkesin, kısır ve zevksiz bir maç olacağı yönündeki tahminleri ise 2 takımın da açık oyunuyla taca çıktı... Cezayir-Güney Kore maçı, kelimenin tam anlamıyla adından büyük bir heyecana sahne oldu.

50. dakikada Güney Kore, Son Heung-Min'in Cezayir ceza sahası içinde bireysel gayretiyle attığı golle farkı 2'ye indirdi ve az da olsa umutlandı. Ancak Cezayir, rakibinin umutlarına 63. dakikada darbe vurdu. Feghouli'nin ara pasıyla hareketlenen Yacine Brahimi, düzgün bir plaseyle skoru 4-1 yaptı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın sonucunu ise Güney Kore'nin 72. dakikadaki golü belirledi. Cezayir ceza sahası içindeki karambolde son olarak topu önünde bulan Koo Ja-Cheol'un sert şutu ağlarla buluştu ve Kore yeniden farkı 2'ye indirerek, maçta durumu 4-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca. Cezayir sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak, H Grubu'nda 3 puana yükseldi ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Afrika ekibi, son maçta 1 puanlı Rusya karşısında ikinci tur şansı arayacak. Güney Kore ise şansını mucizelere bıraktı.