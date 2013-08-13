Cezayir eski Enerji Bakanı Halil için uluslararası tutuklama emri

Cezayir Yargı Konseyi Başsavcısı Bilkasım Zamati, eski Enerji ve Madencilik Bakanı Şekib Halil, eşi ve çocukları hakkında "uluslararası tutuklama ve mallarına el konulması" kararı çıkarıldığını bildirdi.

Zamati Yargı Konseyi binasında düzenlediği basın toplantısında, "Sonatrak 2" adıyla bilinen petrol sektöründeki yolsuzluk davasına bakan soruşturma hakiminin, enerji sektöründeki yolsuzluk davası kapsamında aralarında Halil'in de bulunduğu 9 kişi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardığını ve mallarına el konulması emrini verdiğini belirtti.

Cezayir'in petrol şirketi Sonatrach'ta çalışan üst düzey yöneticiler ve eski yetkililer hakkında yargı kararıyla soruşturmaların başlamasının ardından Enerji Bakanı Halil, geçen mart ayında Fransa'nın başkenti Paris'e oradan da İsviçre'ye gitmişti.

Enerji sektöründe yolsuzluğa bulaştığı ileri sürülen Halil, 2000-2010 yılları arasında Enerji ve Madencilik Bakanlığı görevini yürütmüştü.