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Dünya

Cezayir Devlet Başkanı, Veliaht Prens Selman'la yapacağı görüşmeyi iptal etti

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın görüşmeyi "grip olduğu için" iptal ettiği belirtildi

03 Aralık 2018 21:30

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "grip olduğu için" bir araya gelemeyeceği duyuruldu.

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, ülkesine gelen Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la planladığı görüşmeyi iptal etti. Devlet başkanlığı ofisi, görüşmenin Buteflika'nın yaşadığı akut grip rahatsızlığı nedeniyle iptal edildiğini açıklandı. 

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında Arap ülkelerine gerçekleştirdiği tur kapsamında, Cezayir'de bulunan Selman, Cezayir Başkanı Ahmed Uyahya ve kabine üyeleri tarafından görkemli bir şekilde karşılanmıştı.

 

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