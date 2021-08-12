Cezayir'deki yangınlarda 65 can kaybı

Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Alevlerin söndürülemediği ve ordunun da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği Cezayir'de 28'i asker olmak üzere 65 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun yangında hayatını kaybedenler için yarından itibaren başlayacak 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Yangınlar, Tizi Ouzou ile başkent Cezayir'in doğusundaki Bejaia bölgelerini tehdit ediyor. Ülkenin Orman Müdürü 18 yangının halen devam ettiğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "ülkesinin Cezayir’e yardım için hazır beklediğini" ifade etti.

Meteoroloji uzmanları sıcak havaların Kuzey Afrika’da bu hafta sonuna kadar devam edeceğini, sıcaklıkların 46 derece civarında seyredeceğini açıkladı.

Mora'da yangınlar kontrol dışı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda ise orman yangınları kontrol dışına çıkmış durumda. Bölgede 19 köy boşaltılırken Pirris adlı yerleşim bölgesinde de evler alev aldı. Kurtarma ekiplerinin gece boyunca alevlerin kuzeyde, tarihte ilk Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği antik Olimpiya kentinin bulunduğu Ilia bölgesine doğru ilerlemesini engellemeye çalıştığı ve bunun için bariyerler kurduğu bildirildi. Mora Yarımadası'nda şiddetli esen rüzgarın yangın sönderme çalışmalarını güçleştirdiği belirtiliyor.

Yunanistan’daki yangınlara ilişkin yapılan son açıklamada Eğriboz (Evia) Adası’ndaki yangının yaklaşık 900 itfaiye görevlisi tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Adanın Belediye Başkanı Yannis Kontsias, “Yangınların yavaş yavaş kontrol altına alındığını söyleyebiliriz” dedi. Eğriboz'da durum iyiye giderken Mora Yarımadası'nda yangınla mücadeleye destek için yeni ekiplerin gönderildiği belirtildi.

Sicilya ve Sardunya tehdit altında

Yangınlarla mücadelenin sürdüğü İtalya'da da yüksek sıcaklık nedeniyle yeni orman yangınlarının çıkmasından endişe ediliyor. Özellikle Sicilya ve Sardunya adalarında 40 derecenin üstünde seyreden sıcaklığın, esen rüzgarla birlikte yangın tehlikesini artırdığı belirtiliyor. Bu nedenle Sicilya'nın sivil savunma kurumu, Ada'nın tamamında en yüksek alarm seviyesine geçtiklerini açıkladı. Sicilya Bölgesel Yönetimi Başkanı Nello Musumeci de Roma'daki merkezi yönetime ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'de de yangın söndürme çalışmaları 40 derecenin üzerindeki sıcaklık altında devam ediyor. Tarım ve Orman İşleri Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek Milas ve Bodrum'da alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı.