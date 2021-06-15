Cezayir'de seçimi Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, Cezayir'de cumartesi günü düzenlenen Ulusal Halk Meclisi'ndeki 407 temsilcinin belirleneceği seçimlerde 105 sandalyeyi, Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) partisinin kazandığını duyurdu. Seçimlere katılım oranı düşük seviyede yüzde 23 olarak kayıtlara geçti.

Şerfi, Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP) 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin 57 ve Bağımsız adayların ise 78 sandalye kazandığını belirtti. Seçimlerin protestolarla başlatılan barışçıl değişim dinamiğini güçlendirdiğini ifade eden Şerfi, "Protestolarla başlatılan barışçıl değişim dinamiği güçleniyor" dedi.

Seçimlere yüzde 23 katılım oldu

ANIE, 24 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, sadece 5,6 milyon seçmenin oy kullandığını ifade ederken, seçimlere katılım oranı yüzde 23,03'lük rekor düşük bir katılım oldu. Seçimlerde ayrıca, 1 milyondan fazla geçersiz oy kullanıldığı bildirildi.

Öte yandan Cezayir'de 2019 yılında patlak veren protestolarda halk, yolsuzluğun sona ermesini ve ordunun siyasetten çekilmesini talep etmişti. Yetkililer ise gösterileri, ulusal bir yenilenme anı olarak överek, protestoları tutuklamalarla baskı altına almışlardı. (İHA)