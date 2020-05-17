Cezayir'de izin talebi reddedilen hamile doktor Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Euronews'in haberine göre; Cezayir’de 28 yaşındaki 8 aylık hamile doktor Wafa Boudissa, cuma günü Covid-19’a yakalanarak vefat etti. Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd’in, ölen doktorun çalıştığı hastanenin müdürünün görevine pazar günü son verdiğini duyurdu.

Müdür hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmada ağır hata bulunması halinde sorumlulara yönelik ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçlarından dava açılabilecek.

Cuma günü hayatını kaybeden doktor Boudissa’nın hastanenin acil servisinde çalıştığı açıklandı.

Bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanı, 8 aylık hamile bir doktorun çalışmasına izin verilmesine anlam veremediği dile getirdi.

Covid-19’la mücadeleye yönelik çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, kronik hastalığı bulunan ya da tıbbi açıdan kırılgan kişilerle hamile kadınlar, izne ayrılmada öncelikli gruplar arasında yer alıyor. İzin için öncelik verilmesi gerektiği halde çalışmaya devam ettirilen genç doktorun ölümü, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

Son bildirilen verilere göre Cezayir’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 542’yi aştı. Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.