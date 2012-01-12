-Cezayir asıllı Fransız iş adamı Nekkaz fon oluşturdu İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Fransız Meclisi'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan teklifin yasalaşması halinde uygulanacak cezalar için 1 milyon avroluk fon oluşturan Cezayir asıllı Fransız iş adamı Rachid Nekkaz, Türk Hükümetine bir teklifi olduğunu belirterek, ''Bu teklif 23 Ocak'ta Fransız Senatosu'nda kabul edilirse Cezayirli ve Cezayir asıllıların bağımsızlığını öngören Evian Anlaşması'nın 50. yıl dönümü olan 19 Mart'ta Türkiye Meclisinde Cezayir ile ilgili alınacak bir kararın çok yerinde bir cevap olacağını düşünüyorum'' dedi. Nekkaz, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğinin (MAZLUMDER) İstanbul Şubesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, bu kararla Türk halkına ve devletine karşı bir savaş ilan ettiğini öne sürdü. Cezayir asıllı bir Fransız olarak gösterdiği tepkinin nedeninin, Sarkozy'nin Fransa'da ''Sözde soykırımı inkar yasası''nı gündeme getirmesi olduğunu ifade eden Nekkaz, Sarkozy'nin bu tavrının Türk halkı ve devletine, aynı zamanda da insan haklarını önemseyenlere karşı bir tavır olduğunu söyledi. Nekkaz, Sarkozy'nin bu davranışlarının bir ilk olmadığını işaret ederek, 2010 yılında da ''Burka yasası'' ile bu tavırlarına başladığını, şimdi ise Türk halkının 1915 olayları ile ilgili sorumluklarını gündeme getirdiğini anlattı. Sarkozy'nin bir hakim değil, bir devlet adamı olduğunu hatırlatan Nekkaz, dolayısıyla bu konuyla ilgilenmenin onun sorumluluğunda olmaması gerektiğini kaydetti. Nekkaz, Sarkozy'nin bu tavrıyla Ermeni kökenli Fransızların acıları üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bu hareketin doğru olmadığının altını çizdi. 1915 yılında meydana gelen olayın Fransa'da siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirten Nekkaz, Sarkozy'nin hedefinin Fransa'daki 500 bin Ermeni'nin oyunu kapmak olduğunu, bu hareketin devlet yöneticisi için kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydetti. Türk halkının bu duruma tepki göstermesinin çok doğal bir davranış olduğunu savunan Nekkaz, Sarkozy'nin Türkiye'ye saldırısının aynı zamanda Müslüman ülkelere de saldırı olduğunu, dolayısıyla barıştan yana olan herkesin bu duruma tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi.