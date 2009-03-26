Cezayı aşan ihtiyati hacize son verilmesi bekleniyor

Doğan Yayın Holding'den İMKB'ye gönderilen yazıda, dünkü İMKB Günlük Bülteninde yer alan özel durum açıklamasında belirtilen konulara atıfta bulunularak, şöyle denildi:"Halkalı Vergi Dairesi'nin en kısa sürede ve öncelikle ihtiyaten haczetmiş olduğu Doğan TV Holding hisse senetlerinin değerinin tespiti konusunda çalışma yapması ve amme alacağını aşan tutarda ihtiyaten haczetmiş olduğu düşünülen hisse senedi ve nakitten oluşan mal varlığının, kamu alacağını aşan kısmı üzerindeki ihtiyati haciz işlemine son vermesi beklenmektedir. İştiraklerimizden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş sermayesinin yüzde 66,56'sını, Doğan Gazetecilik A.Ş sermayesinin yüzde 70,76'sini, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş sermayesinin yüzde 44,89'unu ve Doğan TV Holding A.Ş sermayesinin yüzde 45,40'ını temsil eden hisse senetleri üzerinde ihtiyati haciz işlemi tesis edilmiştir. Bu hisse senetlerine ait mali (Ör: kar payı) ve yönetimsel (Ör: oy) haklar şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edecektir. Bunun haricinde ihtiyati haciz uygulanan herhangi bir menkul kıymetimiz bulunmamaktadır. Banka hesaplarımızda ihtiyati haciz uygulanan nakit tutarı ise tam olarak bilinememektedir."Banka hesaplarına hangi tutarda ihtiyati haciz uygulandığı ile ilgili olarak Halkalı Vergi Dairesi'nin şirkete hitaben yazacağı yazının beklendiği hatırlatılan yazıda, diğer taraftan, şirketin ilişkili taraflarla önemli düzeyde bir ticari veya ticari olmayan ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı.Yazıda, şu görüşlere yer verildi:"Konuya ilişkin bilgi, en son kamuya açıkladığımız 30.09.2008 tarihli finansal tabloların 'ilişkili taraf açıklamaları' başlığını taşıyan 37 nolu dip notunda yer almaktadır. İhtiyati haciz nedeniyle, şirketimizin işleyişinin (kamu, personel, haftalık ödemeler vb.) mümkün olan en az düzeyde etkilenmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, bir anonim şirketin vergi borcu nedeniyle, ortaklarının, iştiraklerinin ve bağlı şirketlerinin sorumlu tutulması, mevcut vergi yasalarına göre kesinlikle mümkün bulunmamaktadır. Mevcut durum itibariyla, dün de kamuya açıkladığımız üzere, Halkalı Vergi Dairesi'nin en kısa sürede ve öncelikle ihtiyaten haczetmiş olduğu Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerinin değerinin tespiti konusunda çalışma yapması ve 6183 sayılı kanunun amir hükümlerine açıkça aykırı olduğu üzere, amme (kamu) alacağını aşan tutarda ihtiyaten haczetmiş olduğunu düşündüğümüz hisse senedi ve nakitten oluşan mal varlığımızın, kamu alacağını aşan kısmı üzerindeki ihtiyati haciz işlemine son vermesi beklenmektedir."