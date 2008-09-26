Cezası kalktı ama...





Turkcell Süper Lig’de bu akşam Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas’ta bulunan Fenerbahçe’de, bir maçlık cezası Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından kaldırılan kaleci Volkan Demirel, kadroya dahil edilmeyecek.



Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Hacettepe maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı eyleminden dolayı verdiği ceza nedeniyle dün takımla Sivas’a götürülmeyen Volkan’ın cezası yapılan itiraz üzerine kaldırılmasına rağmen, milli kalecinin kadroya alınmayacağı bildirildi.



Sarı-lacivertli kaleci, Turkcell Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Hacettepe ile yaptıkları maçta kayıp zaman oynandığı sırada çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmış, kart gördüğü penaltı pozisyonunda rakip oyuncunun kullandığı atışı auta attıktan sonra hakeme yönelik ifadeleriyle, sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle ekstra bir maç daha ceza almıştı.



Volkan Demirel, çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartın cezasını geçen hafta Gençlerbirliği maçında oynamayarak tamamlamıştı.



