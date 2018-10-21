Cezası biten Arda Turan forma şansı bulamadı

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken, 10 maçlık cezası sona eren Arda Turan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Turan geçen sezon Sportoto Süper Lig 32. hafta kapsamında oynanan Medipol Başakşehir- Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı ittiği için direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmiş ve ardından 10 maçlık cezaya çarptırılmıştı.

Deneyimli futbolcu şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından Medipol Başakşehir Kulübü tarafından 2.5 milyon TL para cezasına çarptırılmış ve mahkeme tarafından 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsi istenmişti.