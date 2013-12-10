Cezalı maçlar Kartal'ın kabusu

Beşiktaş hem tribün olaylarının hem de kaçırdığı gollerin cezasını çekti. Kara Kartallar, Sivasspor önünde ilk yarı çok sayıda gol kaçırıp devreye 1-0 önde girdi, ikinci yarı sahadan silinince de 1-1'e razı oldu. Böylece Beşiktaş'ın 4. cezalı maçında puan kaybı 6'ya çıktı.

Galatasaray maçındaki tribün olayları yüzünden ceza alan Beşiktaş, sadece kadın ve çocuk taraftarların girebildiği 4. maça fırtına gibi başladı. 5. dakikada öne geçen Kara Kartallar, ilk yarı boyunca sayısız fırsattan yararlanamadı. Kazanlara yanan ve "atamayana atarlar" kuralından çekinen Beşiktaşlıların korktuğu ise 2. yarıda oldu. Toparlanan Sivassporlu oyuncular, Beşiktaş'ın etkisiz kalmasıyla tüm inisiyatifi ele geçirdi ve şık bir beraberlik golüyle 1-1'i bulup İstanbul'dan 1 puan çıkarmayı bildi.

Beşiktaş ise galip gelmesi durumunda ikinciliğe yükseleceği maçta 1 puana razı olup, 4. cezalı maçındaki 6. puan kaybını yaşadı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş 26 puanla 3. sırada kalırken; Sivasspor da 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Kasımpaşa'nın üst üste 3. kez sahadan 1 puanla ayrılmasının ardından Beşiktaş-Sivasspor mücadelesi iki takımiçin de daha büyük önem kazanmıştı. Beşiktaş mücadeleyi kazanırsa 2. sıraya yükselecekti ve uzun süredir aradığı morali bulacaktı. Ancak bu sezon üst sıraları zorlayan Sivasspor'un da amacı 3 puandı.

Her iki kadroda da revizyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Spor Toto Süper Lig'deki Sivasspor maçında, cezalar ve sakatlıklar nedeniyle, kadroda değişiklikler yaptı.Siyah-beyazlılarda cezalı Oğuzhan ve Ersan Gülüm'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Veli Kavlak, Tomas Sivok, Pedro Franco, Ömer Şişmanoğlu ve Cenk Gönen, Sivasspor karşısında forma giyemezken, Bilic, kadroda revizyona gitmek zorunda kaldı.

Mehmet Akgün, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ta, Sivasspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Mehmet Akgün, bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Süper Lig'deki 13, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 karşılaşmada forma şansı bulamayan Mehmet Akgün, cezalı ve sakat futbolcuların çokluğunda, Sivasspor karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.Bilic, Mehmet Akgün'e, Atiba Hutchinson ile ön liberoda görev verdi.

Necip Uysal, stoperde

Siyah-beyazlılarda savunmanın göbeğinde görev yapan Sivok ve Franco'nun sakat, Ersan Gülüm'ün cezalı, İbrahim Toraman'ın ise kadro dışı olması nedeniyle, bu bölgede Necip Uysal oynadı.Genelde ön liberoda forma giyen Necip, Sivasspor karşısında Escude ile stoper mevkisinde şans buldu.

Fernandes sahada

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, Sivasspor karşısında takımdaki yerini aldı. Orta alanı Gökhan Töre, Mehmet Akgün, Atiba Hutchinson, Manuel Fernandes ve Olcay Şahan'dan oluşturan Bilic, forvette ise Hugo Almeida'yı oynattı. Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Ramon Motta da Sivasspor karşısında, savunmanın solundaki yerini aldı. Savunmanın sağında ise Serdar Kurtuluş oynadı.

Uğur ve Günay, ilk kez

Cenk Gönen'in yokluğunda, yedek kaleci olarak sahaya Günay Güvenç çıktı. Bucaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında da 18 kişilik kadroya alınan Güvenç, ilk kez Süper Lig'de kadroda yer aldı.

Öte yandan, Uğur Boral da uzun süren sakatlığının ardından, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.