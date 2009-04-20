Cezalı Arda, güvenlik görevlisiyle tartıştı

İstanbul Belediyespor maçını cezalı olduğu için tribünden izleyen Arda, bu kez güvenlik görevlisiyle tartıştı



Cezalı olduğu için İstanbul Belediyespor maçını Başkan Adnan Polat ile birlikte VIP tribünden izleyen Arda Turan, maçtan sonra galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını kutlamak için soyunma odasına girmek istedi. Ancak soyunma odalarına giden koridorun kapısında bulunan bir güvenlik görevlisi Arda'yı tanımayarak içeri girmesini engelledi. Bir süre devam eden tartışmalardan sonra itiş-kakışlar yaşandı.

Akredite kartı da olmadığı için Arda zor da olsa güvenlik görevlisinden kurtulmayı O'nu iterek başardı ve soyunma odasına gitti. (DHA)

