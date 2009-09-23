İSMMMO'nun ''Cezalandırılıyoruz'' raporuna göre, devletin kestiği para cezaları son 4,5 yılda 68 milyar liraya ulaştı.

Devletin 'kamu düzenini sağlamak' amacıyla kestiği para cezaları hızla artıyor. 2005'te 8.7 milyar olan para cezası tahakkuku, küresel finansal krizin etkilerinin yaşandığı, iç piyasada durgunluğun derinleştiği ve vergi gelirinin de azaldığı 2009 yılının ilk altı ayında ikiye katlanarak, 15 milyar lirayı geçti.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) maliye verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre, 4.5 yılda, ağırlığı vergi cezaları olmak üzere ayda ortalama 1.2 milyar liralık para cezası kesilirken, 'kurallara uymayan' kişi ve kuruluşlara toplam 64.5 milyar liralık fatura çıkartıldı."

'Cezalandırılıyoruz'' başlıklı rapora göre, Doğan Grubu'na kesilen 3.7 milyarlık vergi cezası da eklendiğinde 4.5 yılda kesilen ceza miktarı 68.2 milyarı buldu. Bu miktar, neredeyse Akbank, Garanti Bankası ve Turkcell'in İMKB'deki piyasa değerlerinin toplamı ediyor.

Kişi başına düşen ortalama ceza 900 TL'yi buldu

72 MİLYONLUK nüfus dikkate alındığında, 4.5 yılda kişi başına 895.3 liralık ceza tahakkuk etmiş oldu. En çok para cezası tahakkuk edilen kent 19.8 milyar lira ile İstanbul olurken, Bayburt 8 milyon lira ile son sırada yer aldı. Cezaların yüzde 75'i ekonomik çekim merkezi olan 10 ilde kesildi. 4.5 yılda sadece yüzde 22.4'ü yani 19 milyar lirası tahsil edilebildi. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, tahsilatın çok düşük kaldığına işaret ederek, "Bu rakamlar, olur olmaz yerde ceza kesildiğini gösteriyor'' dedi.