Cezaevlerinin yüzde 96'sı erkekten oluşuyor

Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistiklerine göre, 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 266 bin 831 olurken, cezaevlerinin yüzde 96’sının erkeklerden oluştuğu kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmalarına göre Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistikleri belli oldu. 2020’de ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin yüzde 15,7'si yaralama, yüzde 15,2'si hırsızlık, yüzde 5,9'u trafik suçları, yüzde 5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve yüzde 4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.



Ceza infaz kurumuna hükümlü olarak giren çocuk (12-17 yaş) sayısında da düşüş gözlenirken geçen yıl rakamın bin 283 olduğu saptandı.

Kadın cinayetlerine ilişkin 27 bin haber

Medya takip kurumu Ajans Press, ceza infaz kurumlarının medya karnesini çıkardı. Gerçekleştirilen medya incelemesine göre geçen yıldan bugüne kadar ceza infaz kurumları ile alakalı 19 bin 845 haber çıkışı olduğu görüldü. İşlenen suçlarla alakalı medyaya yansıyan haber sayısı ise 90 binin üzerinde oldu.

Son yıllarda en fazla konuşulan başlığın ise kadın cinayetleri olduğu tespit edildi. Yıl içerisinde kadın cinayetleri ile alakalı yazılı basın ve internet portallarına 27 binin üzerinde haber yansıdı.