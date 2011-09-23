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Cezaevlerinin güvenliği bakanlığa geçiyor ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 21:27

-Cezaevlerinin güvenliği bakanlığa geçiyor ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ceza infaz kurumlarının güvenliğine ilişkin yasada değişiklik yaptıklarını, yasa taslağının bugün başbakanlığa gönderildiğini belirtti. Adalet Bakanı Ergin, katıldığı özel bir televizyon kanalındaki programda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tutuklu Doğan Yurdakul'un vefat eden eşi Güngör Yurdakul'un cenazesine katılımı sırasında basına yansıyan fotoğrafları kendisinin de takdir etmediğini ifade eden Bakan Ergin, bu görüntüler üzerinden yoğun tartışmalar yaşandığını söyledi. Cezaevlerinde şu anda iç güvenlik ve dış güvenlik olmak üzere ikili güvenlik sistemi bulunduğunu, dış güvenliğin jandarmaya ait olduğunu anlatan Ergin, Adalet Bakanlığının 2008 yılında hazırlayıp parlamentoya gönderdiği kanun tasarısında dış güvenliğin Adalet Bakanlığına devredilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Ergin, ''O günkü şartlardan bugüne kadar birtakım değişiklikler de yaşandı, gelişmeler de oldu. Biz bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarının güvenliğine ilişkin yasada değişiklik yapıyoruz, yeni bir yasa gönderiyoruz ve kademeli bir şekilde planladığımız yapı 5 yıl içerisinde 370 cezaevimizin dış güvenliğini ve cezaevlerinden nakilleri ve her türlü sevkleri tamamen jandarmadan alıp Adalet Bakanlığına bağlı birimlere devretmeyi öngörüyoruz'' dedi. -''Yasa bugün itibarıyla başbakanlığa gönderildi''- Taslağın bugün itibarıyla başbakanlığa gönderildiğini ve Bakanlar Kurulu'ndan geçtikten sonra parlamentoya tasarı olarak gideceğini bildiren Bakan Ergin, yasa çıktıktan sonra kademeli olarak cezaevlerinin iç ve dış güvenliğinin aynı merkezden, aynı otorite tarafından yönetileceğini söyledi. Bu sistemde çalışacak personelin silahlı olacağını ve bunların eğitimin yaptırılarak, cezaevlerinin dış güvenliğinin de kademeli olarak belli bir periyotta devralınacağını belirten Ergin, mümkün olan bölgelerin devir işlemlerine derhal başlanacağını, daha zor şartlarda olan bölgelerde, özel cezaevlerinde ve yüksek güvenlikli cezaevlerinde devirlerin belki bir zaman alacağını dile getirdi. Bakan Ergin, ortalama 5 yıl içerisinde bu devir işlemlerinin sağlanabileceğini, en az 25-30 bin arasında personelle bu işin yapılabileceğini anlatarak, istisnasız bütün cezaevlerinin dış güvenliklerinin Adalet Bakanlığına devredileceğini bildirdi. Tutuklu ve hükümlüler, soruşturma ve kovuşturma safhasında bir yerden başka bir yere gitmelerine gerek kalmadan video konferans sistemi ile bulundukları yerden ifade verebilmelerine imkan tanıyan düzenlemenin de yürürlüğe girdiğini anımsatan Adalet Bakanı Ergin, ''134 ağır ceza merkezi ve 225 noktada video konferans sistemi kuruldu, teknolojik altyapı oluşturuldu ve bunlar çalışır hale getirildi. Video konferans sistemi hangi yöntemlerle uygulanacak, bunun yönetmeliği hazırlanırken nelere dikkat edilmeli gibi bu çalışmalardan sonra bir yönetmelik oluşturuldu. Bu yönetmelik 5 Eylül 2011 tarihinde yayınlanmak üzere başbakanlığa gönderildi. Kaza, yangın olayı 16 Eylül'de gerçekleşti. Ve yönetmelik, incelemelerden sonra başbakanlık tarafından Resmi Gazeteye gönderildi ve 20 Eylül günü de yayınlandı'' dedi.

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