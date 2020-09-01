Cezaevlerine ziyaretçiler "HES kodu"yla giriş yapacak

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Cezaevlerine ziyaretçiler, bugünden itibaren yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar (HES) kodu"yla alınacak.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">\n<p>Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.</p>\n<p>Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.</p>\n</div>\n</body>\n</html>