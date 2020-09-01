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Cezaevlerine ziyaretçiler "HES kodu"yla giriş yapacak

01 Eylül 2020 08:09

Cezaevlerine ziyaretçiler, bugünden itibaren yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar (HES) kodu"yla alınacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.

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