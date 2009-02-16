Cezaevlerine ucu yanık SMS gidiyor!

Bir süredir Kral TV'yi izleyenler, kliplerle birlikte geçen alt yazıları okudukça şaşırıyorlar. Mahkum yakınları, SMS'ler sayesinde içeriyle irtibat kuruyor.





Kral TV’nin şeridinde yayınlanan SMS'lerde sadece eşine, sevgilisine veya askerlik arkadaşına mesaj yollayanlar yok! Çok sayıda mahkûm ailesi, sevgilisi, kankası(!) da bu SMS'ler sayesinde içeriyle irtibat halinde.



İşte birkaç örnek:



- C koğuşunda yatan Mehmet. Kızları doktora götürdüm. Sorun yok. Kan tahlilleri normal çıktı. Annemi haftaya ortopediye götüreceğim. Görüş gününü iple çekiyorum.



- F tipi... L koğuşunda yatan Ahmet... Abi kantin işini hallediyoruz merak etme! Gözlerinden öperim.



- C 9 koğuşunda yatan Manisalı Celal, doğum günün kutlu olsun.



Şimdi merak edilen şu: Acaba SMS'ler arasında Silivri'de yatan Ergenekon sanıkları da var mı?

