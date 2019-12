-Cezaevlerine bayram müjdesi ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, Ramazan Bayramı süresince açık görüş yapabilecekler. Adalet Bakanı Sadullah Ergin imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında Ramazan Bayramı münasebetiyle belirlenen esaslar çerçevesinde ve belirtilen günlerde açık görüş yaptırılacak. Genelgeye göre, her hükümlü bir kez yararlandırılmak üzere, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 No'lu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydın E Tipi, Balıkesir L Tipi, Bursa E Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Gaziantep E Tipi, İzmir-Buca Kapalı, Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Mersin E Tipi, Metris 1 No'lu T Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular, 31 Ağutos-6 Eylül tarihlerinde olmak üzere 7 gün açık görüşten yararlanacak. Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 1–5 Eylül tarihlerinde olmak üzere 5 gün, müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara ise 1–3 Eylül tarihleri arasında ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının görüşü alınarak kurum tarafından belirlenecek bir günde yapılmak suretiyle, 3 gün süreyle açık görüş yaptırılacak. Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklularla örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıklarıyla kurum idarelerince tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak. Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlandırılmayacak. Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekecek. Ancak anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar akrabalarından en çok üç kişiyle önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmaları sağlanacak. Bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmayacak. Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek, hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak izdiham önlenecek. Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak, kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek. Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak. Açık görüşler, görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla, 09.00–17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılması gereken ve önceden belirlenen kapalı görüş veya aylık açık görüş günüyle çakışması halinde, hükümlü ve tutukluların yazılı talebine göre kapalı görüş, aylık açık görüş veya Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 15 inci maddesi uyarınca Ramazan Bayramı münasebetiyle verilen açık görüş yaptırılacak. Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklularla ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek.