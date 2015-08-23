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Cezaevlerindeki ölümler 10 yılda 59'dan 380'e yükseldi

2015'in ilk altı ayında 212 kişi cezaevinde hayatını kaybetti

23 Ağustos 2015 19:08

Türkiye 'deki 61 cezaevinde, 1 Ocak 2015 ile 29 Haziran 2015 arasında 176 tutuklu ve hükümlünün eceliyle, 29'unun intihar yoluyla, 7'sinin de başka sebeplerle olmak üzere, toplam 212 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cezaevlerinde 2005'te 59 olan toplam ölüm rakamının 2014'te 380'e tırmandığı belirtildi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Önergede şu soruları yöneltti:

- 1 Ocak 2015 ile 29 Haziran 2015 ve 1 Ocak 2002 ile 29 Haziran 2015 arasında hapishanelerde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan vatandaşlarımızdan kaçı hayatını kaybetti?

- Bunlardan kaçı intihar etmiştir?

- Bunlardan kaçı 18 yaşından küçüktür?

İlk altı ayda 208 kişi hayatını kaybetti

Adalet Bakanlığı'ndan verilen yanıta göre 2002'de 89, 2003'te 163, 2004'te 54, 2005'te 59 tutuklu ve hükümlü can verdi. Bu rakam 2006 yılından itibaren katlanarak arttı. 2006'da 157, 2007'de 178, 2008'de 211, 2009'da 287, 2010'da 307, 2011'de 321, 2012'de 345, 2013'te 316 ve 2014'te 380 hükümlü ve tutuklu cezaevinde öldü.

1 Ocak-29 Haziran 2015 tarihleri arasında 157'si hükümlü ve 19'u tutuklu olmak üzere 176 kişi ecel yoluyla öldü. Aynı tarihlerde 21'i hükümlü ve sekizi tutuklu olmak üzere 29 kişi intihar etti. Yedi hükümlü de başka şekillerde hayatını kaybetti. Toplamda, 61 cezaevinde 212 kişi cezaevlerinde öldü.

Bu arada 2009 yılından 29 Haziran 2015'e kadar. Cezaevlerinde 9 da çocuk hayatını kaybetti.

 

 

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