Cezaevlerindeki 'ölüm oruçları' 11'inci gününe girdi!

T24 - Abdullah Öcalan'a uygulanan "tecridin sonlandırılması ile Öcalan'ın özgürlüğü", "Kürt halkına yönelik siyasi ve askeri operasyon ve saldırıların durdurulması" için cezaevlerinde tutuklu bulunan 103 mahkûmun başlattığı ölüm orucu 11'inci gününe girdi.

Aralarında BDP Şırnak Milletvekilleri Selma Irmak ile Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu mahkûmların 15 Şubat’ta başlattıkları süresiz dönüşümsüz açlık grevleri devam ediyor. PKK'yla yakınlığı bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sonlandırılması ile Öcalan'ın özgürlüğü, Kürt halkına yönelik siyasi ve askeri operasyon ve saldırıların sonlandırılması, anadilde eğitimin güvence altına alınması gibi taleplerle 103 mahkûmun başlattığı eylem 11. gününe girdi.



Tekirdağ cezaevinde de ölüm orucu başladı



Süresiz dönüşümsüz açlık grevlerinin yanı sıra Öcalan'a yönelik tecrit uygulamasını protesto eden Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan tutsak Adnan Titiz’in ölüm orucu eylemi de devam ediyor. Titiz’in "Öcalan üzerindeki tecridin son bulmaması ve görüşme gerçekleştirmemesi durumunda" eylemine devam edeceği öğrenildi.



PKK’lı mahkûmlardan açıklama



Cezaevindeki PKK mahkûmlar adına 14 Şubat günü yapılan açıklamada her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını vurguladılar. Açıklamada, 1 Aralık tarihinden bu yana sürdürdükleri açlık grevi eylemlerini bir üst aşamaya taşıma kararı aldıklarını belirtildi. 28 Aralık Roboskî katliamı ardından süresiz-dönüşümsüze çevrilen açlık grevini 15 Şubat'tan itibaren yeni grupların devralacağı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"1 Aralık 2011 tarihinden bu yana açlık grevinde olan arkadaşlarımız, 15 Şubat tarihi ile birlikte, açlık grevi eylemlerine son verecek ve direniş bayrağını bize devredeceklerdir. 15 Şubat 2012 tarihinden itibaren, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Midyat, Urfa, Elbistan, Malatya, Bingöl, Bitlis il ve ilçelerinde bulunan tüm PKK’li ve PAJK’lı tutsaklar olarak, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz. Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Midyat, Urfa, Elbistan, Malatya, Bitlis ve Bingöl dışındaki cezaevlerinde kalan arkadaşlarımız, 15 Şubat tarihi ile direniş bayrağını bizlere devredeceklerdir. Bu yerler dışında kalan arkadaşlarımız, vakurla sıranın kendilerine gelmesini bekleyeceklerdir.”

Süresiz dönüşümsüz açlık grevindeki tutsaklar şunlar:

Diyarbakır D Tipi Cezaevi: Lütfi Dağ, Özgür Yıldırım, Sinan Kaplan, Nadir Yıldırım, Nihat Varlı, Mirhan Göktaş, Mahsum Akbaş, Murat Yıldeniz, Müstafa Türkan, Umut Özer, Sıddık Çete, Serdar Ziriğ, Ahmet Çelen, Ali Ekinci, Aykut Eroğlu, Recep Güler, Ercan Sezgin, Tuncay Ok, Enver Özkartal, Mehmet Ermiş, Mahir Birgül, İlyas Efe, Yücel Çelik, Ramazan Malçok, Saffet Durmaz, Serhat Keskin, Necmetin Kaçar, A. Kemal Türk, Mikail Çağrıcı, Savaş Aslan, Hekim Denli, Talat Uçar, İsmail Öndeş, Erdal Işık, Ömer Atlı, Mustafa Kaplan, Diyar Kaydu, Emrah Ubiç, Ulaş Telsaç, Murat Kozat, Ali Kurt, Ömer Sipek, Mehmet Aksu, Maşallah Özmen, Şafi Kayhan, Aslan Demir, Çetin Atlan, Mazlum Timuçin, Ufuk Fidan, Mehmet Taş, Bülent Buluç, Müslüm Tıkız, İrfan Bozencir, Osman Kılıç, Ozan Alpkaya, Selami Kızıl, Hüseyin Barsak, Cengiz Ünal, Murat Canşat, Salih İlem, Şerif Aslan, Yakup Borukanlı

Diyarbakır E Tipi Cezaevi: BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, Fadile Bayram, Hacire Özdemir, Leyla Deniz, Ayşe Irmak, Pınar Işık, Dirayet Taşdemir, Hanım Çeşme ve Emine Yılmaz.

Mardin E Tipi Cezaevi: BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Ramazan Aktaş, Musa Aslan, Gürhan Koyuncu, Mahmut Balkaş, Toncay Gündoğan, Mesut Gökhan, Behruz Akgül, Bekir Kılıçaslan, Aziz Bulut, Mesut Kar, Ömer Kabul, Hayretin Alkan, Cahit Sevim, Zerdeşt Oduncu, Burhan Gök, Mehmet Ali Güray, Ruşen Erdem, Bahar Cirasun, Asiye Atılgan, Fatma Uyar, Cemile Duman.

Elbistan E Tipi Cezaevi: Bedrettin Uzunboy, Salih Şimşek, Hüseyin Çığ, Emin Mutlu ve Hüseyin Torunoğlu.

Bitlis E Tipi Cezaevi: Pelin Yılmaz, Ediba Ekmen, Ruken Çelik, Ülkem Özkan ve Şeyman Kantarcı.