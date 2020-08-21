Cezaevlerindeki ilaç giderleri rekor kırdı

Koronavirüs salgınının ülke içerisinde yayılmasından sonra yeterli bilgi alınamayan cezaevlerinin “ilaç ve tedavi giderleri” her geçen ay artıyor. Adalet Bakanlığı, yaklaşık 60 gündür salgın ile ilgili açıklama yapmıyor. Vaka sayılarını da açıklamayan bakanlık, ailelerin çağrısını da yanıtsız bırakıyor.

Bu yılın temmuz ayına kadar cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için 115 milyon lira ilaç harcaması yapıldı. Bu tutar, detaylı harcama verilerinin yayımlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana yapılan en yüksek yedi aylık harcama oldu. Sadece temmuz ayında yapılan harcama, mayıs ayı harcamasını dokuza katladı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı, “tutuklu ve hükümlülerin ilaç giderleri” yıllar itibarıyla şöyle:

2006: 7.9 milyon TL,

2007: 14.6 milyon TL,

2008: 18.5 milyon TL,

2009: 34 milyon TL,

2010: 34.6 milyon TL,

2011: 41.1 milyon TL,

2012: 40 milyon TL,

2013: 52 milyon TL,

2014: 58 milyon TL,

2015: 63.6 milyon TL,

2016: 79.8 milyon TL.

Cezaevleri doldu, harcama arttı

15 Temmuz’un ardından cezaevlerinde yaşanan aşırı doluluk sağlık harcamalarına da yansıdı. 2017 yılının sonuna kadar yapılan harcama tutarı 101.8 milyon liraya ulaştı. Son üç yılda rakamlar hızla artmaya başladı.

2018’in yedi aylık ilaç harcaması, 68.4 milyon TL oldu. 2018’in tamamında 118 milyon TL harcama yapıldı. 2019’un temmuz ayı tamamlandığında devletin kasasından çıkan tutar 84.2 milyon TL, toplam tutar ise 176 milyon TL oldu. Bu yılın 7 aylık harcama tutarı ise bugüne kadarki en büyük fatura oldu.

Bu yılın 7 ayındaki harcama, birçok yılın tamamında yapılan harcamayı geride bıraktı. Temmuz sonuna kadar mahkûmların ilaç giderleri için devletin kasasından 115 milyon TL çıktı. Tedavi giderleri için yedi ayda 113 milyon TL harcandı. Cezaevleri için yapılam toplam sağlık harcaması 228 milyon TL oldu.